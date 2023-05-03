В Калининграде операторы «Безопасного города» вызвали скорую помощь мужчине, которому стало плохо на улице

Инцидент случился в ночь с 23 на 24 апреля. Операторы «Безопасного города», которые следили за мониторами, заметили на Московском проспекте в Калининграде человека, которому стало плохо.

Пресс-служба «Безопасного города» опубликовала запись, сделанную той ночью. Мужчина упал и остался лежать без движения. Все случилось на разделительной полосе Московского проспекта.

«Информацию незамедлительно передали в службу 112. На место инцидента оперативно прибыла карета скорой помощи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 4 месяца 2023 года операторы «Безопасного города» передали информацию о 18 подобных случаях.