Калининградский скалолаз завоевал бронзу чемпионата России

Чемпионат России по олимпийскому двоеборью спортивного скалолазания собрал в Москве профессионалов из 21 региона России, а также участников из Индии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Отличился на соревнованиях и калининградский скалолаз Егор Дулуб.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, наш спортсмен продемонстрировал один из лучших результатов в преодолении коротких и невысоких, но сложных трасс без страховки, в «трудности» опередил еще пятерых финалистов.

В восьмерке сильнейших на трассе для «трудности» высотой 15 метров он стал третьим.