Жители Багратионовского района пожаловались на грязные сточные воды в ручье поселка Совхозное

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Жители Багратионовского района пожаловались в областное министерство природы на состояние ручья, протекающего в поселке Совхозное.

Сообщается о загрязнении ручья, который в документах называется ЗФР-9.

Как рассказали в министерстве природы, специалисты выехали на место, от выпусков предприятий «Атлантис» и «Балтагрос» были отобраны пробы сточных вод для определения концентраций загрязняющих веществ в них. Также выше по течению взяли фоновые пробы воды для оценки степени загрязнения ручья стоками. Была осмотрена акватория ручья выше и ниже по течению от выпусков.

«Дальнейшие меры будут приняты министерством по результатам анализа проб сточных вод от выпусков указанных предприятий», - отметили в минприроды.