Калининградцев приглашают на бесплатный концерт заслуженного артиста РФ Николая Горлова

В Калининграде в микрорайоне Космодемьянского в воскресенье, 7 мая, проведут бесплатный концерт (12+) «Песни Великой Победы» заслуженного артиста РФ Николая Горлова

Выступление певца состоится в 12.00 в Просветительском центре храма Святых Космы и Дамиана (ул. Карташева, 85).

Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Николай Горлов – калининградский певец (баритон). Солист-вокалист Калининградской областной филармонии (с 1984 года), ансамбля русской музыки «Гармоника».

Постоянно работает с Концертным духовым оркестром, выступает в спектаклях областного Музыкального театра на Бассейной, сотрудничает с Калининградским симфоническим оркестром, областным оркестром русских народных инструментов.