В Калининграде 9 мая проведут военно-историческую реконструкцию на территории форта № 5

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде 9 мая, в День Победы, на территории форта № 5 состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 78-й годовщине Победы. Об этом сообщает пресс-служба областного историко-художественного музея, чьим филиалом является комплекс «Форт № 5».

В программе:

10.00–17.00 – работа интерактивных площадок;

11.00–11.50 – проведение бесплатной экскурсии;

11.10–13.10 – концерт вокальной школы «Твой голос»;

13.30–14.00 – диктор читает историческую справку;

14.00–15.00 – военно-историческая реконструкция (участвует Клуб военно-исторической реконструкции при Доме офицеров Балтийского флота). После завершения боя – фотосессии с участниками реконструкции;

15.00–17.00 – концерт «Дорогами Победы».

Форт № 5 входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии. 8 апреля 1945 года во время штурма Кенигсберга он был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. За блокаду и взятие форта № 5 пятнадцать воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. История их подвига запечатлена в экспозиции музея.

Военно-историческая реконструкция пройдет для зрителей бесплатно.