В Калининградской области военные летчики тренировались уничтожать корабли

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Тренировку по уничтожению кораблей условного противника в Балтийском море провели летчики Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, было задействовано около 10 самолетов (многофункциональные истребители СУ-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24) и несколько надводных кораблей Балтийской военно-морской базы.

Самолеты выполнили боевые упражнения по преодолению системы противовоздушной обороны кораблей условного противника и нанесению ракетно-бомбового удара.

«Для осложнения отражения кораблями авиационного удара заходы на цель осуществлялись с различных направлений с одновременным маневрированием по скорости и высоте», - говорится в сообщении Балтфлота.