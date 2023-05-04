Центр Калининграда 4 мая снова перекроют ради репетиции парада

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Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининграде в четверг, 4 мая, пройдет очередная репетиция военного парада.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, центр города будет перекрыт с 19.00 до 00.00. В городе будут передвигаться военная техника, отрабатывая праздничные маневры.
Автомобили, которые будут4 мая припаркованы на площади Победы и у ТЦ «Пассаж», обещают эвакуировать, так что автомобилистам стоит озаботиться этим вопросом заранее.
4 мая движение трамвайных маршрутов № 3, № 5, троллейбусного маршрута № 7 будет организовано до 19.00.
Для движения транспорта будут перекрыты 4 мая:
- площадь Победы;
- Ленинский проспект (от ул. Шевченко до ул. Черняховского);
- ул. Черняховского (от ул. Горького до Ленинского проспекта);
- Советский проспект (от ул. Кирова до проспекта Мира);
- проспект Мира (от Советского проспекта до ул. Колоскова);
- ул. Театральная;
- Гвардейский проспект (от ул. Румянцева до площади Победы);
- ул. Профессора Баранова (от площади Победы до ул. Горького);
- ул. Брамса (от проспекта Мира до ул. Чайковского);
- ул. Гаражная (от ул. Юношеской до площади Победы).
Репетицию парада проведут также 6 мая.