Жители Пионерского обокрали местную больницу

Из больницы Пионерского на улице Шаманова похитили телевизоры. Когда техники хватились, обратились в полицию. Оперативники уголовного розыска вышли на след преступников.

Ими оказались двое местных жителей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее судимый 30-летний местный житель вместе с подельником, находясь в больнице, открыл окно в туалете. Через него двое и проникли в здание чуть позже, когда медучреждение закрылось.

Добычей злоумышленников стали два телевизора. Технику мужчины поспешили продать, деньги потратили.

Полицейские вернули телевизоры в больницу.

Жители Пионерского уже дали признательные показания. Каждому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.