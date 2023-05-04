Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о наградах Великой Отечественной войны

В Калининграде проведут открытую лекцию, посвященную наградам времен Великой Отечественной войны. Ведущим мероприятия, которое пройдет 4 мая в Калининградской областной научной библиотеке, станет юрист и преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев.

Слушателям расскажут о том, сколько орденов и медалей входило в систему награждения военнослужащих Красной армии, и о том, когда и почему появились те или иные регалии.

Лекция «Награды Великой Отечественной войны: история и факты» начнется в 18.30 в лекционном зале библиотеки. Вход свободный.