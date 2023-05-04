Власти рассказали о фестивале «Цветы Победы», который состоится в Черняховске

В Черняховске в праздничные дни 6-7 мая состоится первый фестиваль «Цветы Победы». Как рассказали в региональном министерстве по культуре и туризму, мероприятия фестиваля соберут участников и зрителей под открытым небом. Основная площадка – парк Победы.

В празднике примут участие детские духовые оркестры.

Также зрители увидят и услышат ключевые оркестровые силы региона:

- Калининградский симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана,

- духовой оркестр Калининградской филармонии,

- духовые оркестры ДМШ им. Р. М. Глиэра (Калининград) и духовой оркестр Черняховской детской музыкальной школы.