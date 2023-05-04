Когда посмотреть на светящуюся голову Канта на острове

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

В Калининграде на острове Канта в этом летнем туристическом сезоне продолжит светиться в ночи голова философа Иммануила Канта. Образ проекцией направляют на дерево, расположенное на входе, неподалеку от Медового моста.

Как рассказали в пресс-службе Кафедрального собора, проекция работает каждый вечер с 21.00 до 23.15.

«Вы можете встретить философа на мосту. У вас будет только 15 минут в начале часа, чтобы задать свои вопросы. И целая жизнь, чтобы постичь верный для себя ответ», - говорят в соборе.