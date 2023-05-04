Кенигсбергские клопсы вошли в топ-30 блюд, ради которых туристы готовы отправиться в путешествие

В подборку необычных блюд из разных регионов России вошли кенигсбергские клопсы. Старинное немецкое блюдо попало в топ-30 угощений, ради которых туристы готовы отправиться в путешествие.

Об этом сообщается в исследовании сервиса «Туту».

В списке гастрономических интересов также есть татарская губадия, рязанский калинник, ярославское ушное, арктическая уха с крабом, челябинское варенье из кислицы, владимирской печной холодец, сахалинский салат из лопуха и другие блюда.

Клопсы – это мясные тефтели, популярны в Германии. Кенигсбергские клопсы подаются с густым сливочным соусом, добавлением анчоусов и каперсов. Есть их нужно непременно с картофельным пюре или отварным картофелем.