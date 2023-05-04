Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 4 мая

В Калининграде в четверг, 4 мая, запланирован ряд отключений электроэнергии. Так, с 8.30 до 13.00 для модернизация оборудования отключены потребители на:

ул. Калужская 30-38 К-1,3 (стоматологическая поликлиника «Центродент»)

ул. Мусоргского 10

ул. Нарвская 46 К-1, 46б, 50 К-1, 52 К-1 (ПСЧ-2);

ул. Автомобильная 21

ул. Ген. Толстикова 19-33, 39-43, 47

ул. Л. Иванихиной 26;

ул. Грига 36-48, 54, 56

ул. Томская 21, 24-26

ул. Фрунзе 73а, 75, 87-91, 97-103а, 105 (светофор)

ул. Яновского 5-7;

ул. Пролетарская 1-5, 5а (д/сад №87), 7-17, 19 (светофор), 21-27

Ленинский пр-т 1-27

ул. Шевченко 1-11а.

С 13.30 до 18.00 – без электричества останутся:

- ул. Артиллерийская 23-43, 46;

- ул. Куйбышева 36, 91-91б, 95-117а, 129.

С 9.00 до 16.00 без энергоснабжения сидит микрорайон Чкаловск, в том числе котельная на ул. Докука – «Оборонэнерго» проводит строительно-монтажные работы.

Также, как сообщает пресс-служба городской администрации, из-за отключений энергоснабжения сегодня до 13.00 не работают два светофора на пешеходных переходах – на Пролетарской в районе моста через Нижний пруд и на Фрунзе, возле общества слепых.

Кроме того, отмечается, что холодная вода будет поступать с пониженным давлением в дома:

ул. Ген. Толстикова 19-33, 39-43, 47-61,

ул. Л. Иванихиной 2-4 –до 13.00,

ул. Тобольская 15-33 – с 13.30 до 18.00.

С 10.00 до 16.00 перекроют воду потребителям по пер. 2-й Трамвайный 4, пер. Трамвайный 53, 38-50, 52 (д/сад № 46), ул. Железнодорожная 40, ул. Багратиона 137, ул. Киевская 22а, ул. Нансена 1-1а, ул. Южная 3 (ПЧ ж/д).

С 10.00 до 17.00, отключат от воды дома ул. Багратиона 99-103, 114-118, пр-т Ленинский 84-90.

До 16.00 без воды для замены пожарного крана - ул. Вагоностроительная 12 а, ул. Радищева 83-89, 82-106.

На пр-те Калинина 29-33, 4-10 до 15.00 перекроют воду и смонтируют водомерные узлы.