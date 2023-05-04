Квартиру жительницы Калининграда арестовали из-за долга в 600 тысяч рублей

Жительница Калининграда столкнулась с арестом собственной квартиры, которую она подготовила к продаже. Как сообщает служба судебных приставов региона, в отношении гражданки, накопившей долг по кредитам свыше 600 тысяч рублей, возбудили 10 исполнительных производств.

Арест квартиры возымел действие. Женщина хотела продать недвижимость, но не смогла этого сделать из-за наложенных ограничений.

«Чтобы сделка состоялась, женщина полностью погасила задолженность, перечислив денежные средства на депозитный счет отделения», - сообщили в службе судебных приставов и отметили, что после этого арест с квартиры должницы сняли.