В Калининграде ищут волонтера, который доставит из Москвы ворону со сломанным крылом

. Фото: «Биосфера Балтики».

В Калининграде ищут волонтера, который согласится доставить из Москвы ворону. От добровольца требуется одно – взять переноску в аэропорту Москвы и отдать ее специалистам в Калининграде.

Как рассказали в организации по спасению диких животных «Биосфера Балтики», доставить птицу в регион можно только самолетом. Для перевозки необходим ветеринарный паспорт (он есть) и билет на животное (его оплатят).

«Ворона – не совсем обычная для наших мест, потому что она черная. Птица была подстрелена в Красноярске, где попала к местным волонтерам по диким животным. У вороны был очень сложный открытый перелом крыла, поэтому ее сразу же отправили в Новосибирск к врачам, работающим с птицами. Она проходила лечение несколько месяцев: крыло удалось сохранить, но птица утратила способность летать и не сможет вернуться в природу», - пояснила руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Ворону ждут в Калининград на постоянное место жительства.

Если вы летите в ближайшие дни из столицы в Калининград и можете взять птичку с собой, то пишите сюда.