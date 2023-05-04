Интерес калининградцев к китайским автомобилям вырос в 1,5 раза

По данным экспертов МегаФона, трафик на официальные сайты производителей машин вырос в 1,5 раза в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Geely, Exeed и Omoda — модели и предложения именно этих брендов чаще всего изучают жители региона в интернете. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам.

При этом также увеличилась посещаемость порталов, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей. Запрос к таким сайтам вырос почти в 1,7 раза.

Активный интерес у жителей Калининграда вызывает новый «Москвич». В апреле среднесуточный объем трафика и аудитории на их сайте оказался на 59% выше, чем в начале года, и на 27% превысил показатели марта. Особый всплеск интереса к новинке наблюдался в первые три недели после объявления о старте продаж.

Чаще всего калининградцы заходят на тематические автомобильные ресурсы ближе к окончанию рабочей недели – в четверг и пятницу зафиксирован максимальный объем данных. А вот меньше всего автомобильная тема волнует горожан в выходные.

«Мобильный интернет делает нашу жизнь проще и удобнее. С его помощью клиенты компании получают дистанционное образование, работают удаленно, совершают покупки онлайн, в режиме реального времени отслеживают ситуацию на дорогах и выстраивают оптимальный маршрут для своих поездок. Чтобы наши абоненты могли пользоваться качественными услугами связи как при использовании веб-ресурсов, так и мобильных приложений, мы постоянно работаем над развитием инфраструктуры. С начала этого года специалисты компании модернизировали оборудование в жилых массивах Калининграда, запустили сеть LTE в посёлках Матросово, Заливино и на территории Национального парка “Куршская коса”», — прокомментировал директор МегаФона в Калининграде Сергей Лихобабин.

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