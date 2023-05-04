В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде появятся новые контейнерные площадки

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде планируют установить дюжину новых контейнерных площадок взамен старых. Расположатся они на территориях общего пользования:

ул. Куйбышева, 51;

ул. Киевская, 74а-е;

ул. Нансена, 74-78;

ул. Тихорецкая, 16;

б-р Л. Шевцовой, 92;

мкр. Малое Борисово, 10;

мкр. Малое Борисово, 11

пер. Зоологический, 11;

пер. Толстого, 1-3;

пр-т Победы, 208;

пр-т Победы, 271;

ул. Рокоссовского, 7.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчика на работы по установке площадок уже ищут.