В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде появятся новые контейнерные площадки

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде планируют установить дюжину новых контейнерных площадок взамен старых. Расположатся они на территориях общего пользования:
ул. Куйбышева, 51;
ул. Киевская, 74а-е;
ул. Нансена, 74-78;
ул. Тихорецкая, 16;
б-р Л. Шевцовой, 92;
мкр. Малое Борисово, 10;
мкр. Малое Борисово, 11
пер. Зоологический, 11;
пер. Толстого, 1-3;
пр-т Победы, 208;
пр-т Победы, 271;
ул. Рокоссовского, 7.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчика на работы по установке площадок уже ищут.