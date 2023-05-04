В Калининграде 9 мая с концертом выступят артисты Андрей Мерзликин и Сергей Никоненко

Андрей Мерзликин. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в День Победы будет организован праздничный концерт. Мероприятие, подготовленное учреждениями культуры региона, пройдет в парке Победы и начнется в 11.00.

Как сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму, большой праздничный концерт на главной сцене города откроется двухчасовым музыкальным спектаклем со звездным составом: заслуженным артистом РФ Андреем Мерзликиным, народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко, Калининградским областным оркестром русских народных инструментов, Балтийским казачьим хором, музыкантами Калининградского областного музыкального театра и Калининградского областного симфонического оркестра.

В этот же день в 14.00 на территории форта № 5 состоится военно-историческая реконструкция и концертная программа (с 15.00 до 17.30).

Внимание! С 12.00 до 17.00 по Советскому проспекту в районе форта № 5 будет ограничено движение транспорта.