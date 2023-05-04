В Калининграде зарегистрирован еще один суточный температурный рекорд

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининграде второй день подряд фиксируют минимальный суточный рекорд. Воздух остыл до -2,5°C, так был побит предыдущий рекорд, который регистрировали в 1965 году (-2,4°C). Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Второй день подряд в Калининграде отмечается самая низкая температура по всему региону. Заморозки до 0...-1,4 градусов так же были зафиксированы на других метеостанциях области кроме Балтийска, где за счет тепла от моря и залива температура не опустилась ниже отметки в +4,2°C», - говорится в сообщении.

Специалисты предполагают, что в ближайшие 3-4 дня суточные температурные рекорды снова будут побиты за счет сильных заморозков.

Заморозки в Калининградской области ожидаются вплоть до 9 мая. Суточные температуры начнут повышаться до +15...+18 градусов ориентировочно только после 10 мая.