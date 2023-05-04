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НовостиПроисшествия4 мая 2023 11:20

В Калининградской области зафиксировали массовую атаку телефонных мошенников

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области зафиксирована массовая атака телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что многие горожане обращаются в полицию и рассказывают о том, что им звонят неизвестные под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП» и требуют деньги за якобы прекращение уголовного преследования.

«Жители региона в первой половине дня уже перевели мошенникам около 500 тысяч рублей. Прямо сейчас позвоните своим родственникам, пожилым людям, которых вы знаете, предупредите их об этих атаках! Попросите не разговаривать на финансовые темы с незнакомцами и не верить в истории о ДТП, которые можно уладить, отдав свои деньги», - говорится в сообщении полиции.