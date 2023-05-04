В Калининградской области стали активно сажать сою и рапс

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области идет яровой сев – его планируют провести на площади более 80 тыс. га. В регионе сейчас активно сеют рапс и сою. В частности – в Нестеровском муниципальном округе, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Соя – сравнительно новая культура для нас, она менее ограничена в плане сбыта, есть больше маневров с точки зрения потребления внутри страны и экспорта, переработки, - сказал губернатор Антон Алиханов на выезде в поля. Он отметил, говоря о прогнозах на урожай, что потребности региона будут точно обеспечены.

Также глава региона рассказал о поддержке аграриев, занимающихся растениеводством – они получили дополнительную поддержку в размере 260 млн рублей федеральных средств.

- Сейчас, в течение ближайших дней, мы ждем еще порядка 250 миллионов рублей. Надеюсь, что сможем быстро довести эти средства до товаропроизводителей, чтобы они смогли компенсировать те потери, которые с точки зрения экономики они понесли в прошлом году, – сказал Антон Алиханов.