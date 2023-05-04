Житель Краснознаменского района случайно сжег чужой дом и теперь должен 1,2 млн рублей

Инцидент случился 18 апреля в поселке Узловое Краснознаменского района. Там на улице Степной сгорел нежилой одноэтажный дом. Как установили сотрудники полиции, виновник ЧП регулярно приходил в этот дом, когда не хотел возвращаться домой, будучи пьяным.

Так произошло и в тот день.

«Находясь внутри, нетрезвый мужчина бросил непотушенную сигарету, от которой загорелся сначала матрас на полу, а после – уже деревянные конструкции дома», - сообщает пресс-служба УМВД.

Интересно, что сам виновник пожара едва спасся от гибели – его спас сосед, который услышал кашель в задымленном помещении.

40-летний мужчина уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что сгоревший дом принадлежал администрации Краснознаменского округа. Ущерб превысил 1,2 млн рублей.