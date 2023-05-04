На Сельме таксист обокрал незапертый автомобиль БМВ

В Калининграде таксисту грозит до 5 лет лишения свободы за кражу из автомобиля ценностей на 119 тысяч рублей. Инцидент случился на улице Согласия. 36-летний приезжий, работающий таксистом, проезжал по Сельме и заметил барсетку в припаркованном БМВ.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина похитил из авто 60 тысяч рублей и два золотых обручальных кольца, а также вейп, айкос и зарядку для телефона.

«Злоумышленник подергал ручки дверей чужого автомобиля и обнаружил, что владелец забыл его запереть», – пояснили в полиции.

Золотые изделия таксист успел сдать в ломбард.