Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2023 13:05

На Сельме таксист обокрал незапертый автомобиль БМВ

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде таксисту грозит до 5 лет лишения свободы за кражу из автомобиля ценностей на 119 тысяч рублей. Инцидент случился на улице Согласия. 36-летний приезжий, работающий таксистом, проезжал по Сельме и заметил барсетку в припаркованном БМВ.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина похитил из авто 60 тысяч рублей и два золотых обручальных кольца, а также вейп, айкос и зарядку для телефона.

«Злоумышленник подергал ручки дверей чужого автомобиля и обнаружил, что владелец забыл его запереть», – пояснили в полиции.

Золотые изделия таксист успел сдать в ломбард.