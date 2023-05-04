Калининградские врачи спасли жизнь 39-летнему мужчине в состоянии клинической смерти

Фото: Центр высоких медицинских технологий.

Команда специалистов калининградского Центра высоких медицинских технологий спасла жизнь 39-летнему пациенту, который находился в состоянии клинической смерти. Об этом говорится в сообщении медучреждения.

В середине апреля на скорой помощи в Центр высоких медицинских технологий доставили жителя области с острым инфарктом миокарда. Мужчину мучала сильная одышка, слабость, жгучая боль в области сердца.

В приемном покое состояние пациента резко ухудшилось, произошла остановка сердца и клиническая смерть. Спасли его четкие и слаженные действия персонала.

«Буквально вытащили пациента с того света», - сказали врачи и называют это спасение чудом.

Отметим, врачи в течение 40 минут проводили реанимационные мероприятия, подключили аппарат ЭКМО и выполнили экстренную операцию на сердце.