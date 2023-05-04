Калининград вошел в топ–20 городов, где живут самые активные пользователи кикшеринга

Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду в Калининграде вырос по сравнению с прошлым годом на 42%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Калининград вошел в топ–20 городов, где живут самые активные пользователи сервисов аренды электросамокатов, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Самарой и Нижним Новгородом. В основном такой способ передвижения используют калининградцы в возрасте от 25 до 35 лет, их доля от общего количества пользователей составляет 51%. При этом за текущий год значительно – на 75% - выросло количество пользователей в возрастной группе от 17 до 25 лет.

В Калининграде чаще всего к сервисам аренды электросамокатов обращаются в будние дни. Высокий уровень трафика к приложениям кикшеринга наблюдается во вторник, среду и четверг. В теплое время жители рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям.

В целом по России самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое. Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск – в 10 раз и Казань – в 9 раз.

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