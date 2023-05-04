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НовостиПроисшествия4 мая 2023 15:59

Калининградцу грозит 8 лет за продажу анаболиков своим знакомым

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде задержан мужчина, который подозревается в сбыте анаболических стероидов – у него изъяли 6 тысяч таблеток.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 41-летний калининградец получал по почте препараты, относящиеся к ряду анаболических стероидов, и распространял их в кругу своих знакомых.

При обыске в квартире у него обнаружено и изъято более 1 кг сильнодействующих веществ. Кроме 6 тысяч таблеток это были 30 ампул и 82 флакона со стероидами.

Возбужден ряд уголовных дел по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.