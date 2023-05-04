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НовостиОбщество4 мая 2023 16:19

На улице Александра Невского нанесли двойную сплошную разметку, теперь там не повернуть

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Александра Невского нанесена разметка 1.3 – двойная сплошная. Решение об этом было принято городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД еще 26 апреля.

«В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями и для предотвращения аварий при выезде через две и более полос в одном направлении на заседании комиссии было принято решение о нанесении двойной сплошной разметки на нерегулируемых перекрестках с ул. Александра Невского и на выездах с прилегающих территорий», - рассказали в администрации Калининграда.

Теперь водителей просят при выборе маршрута заранее планировать время и место предстоящего разворота.