На улице Александра Невского нанесли двойную сплошную разметку, теперь там не повернуть

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Александра Невского нанесена разметка 1.3 – двойная сплошная. Решение об этом было принято городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД еще 26 апреля.

«В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями и для предотвращения аварий при выезде через две и более полос в одном направлении на заседании комиссии было принято решение о нанесении двойной сплошной разметки на нерегулируемых перекрестках с ул. Александра Невского и на выездах с прилегающих территорий», - рассказали в администрации Калининграда.

Теперь водителей просят при выборе маршрута заранее планировать время и место предстоящего разворота.