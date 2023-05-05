Калининградский «Локомотив» проиграл «Динамо» во втором финальном матче

Калининградский «Локомотив» 4 мая, во втором матче финала женской волейбольной Суперлиги, проиграл столичному «Динамо».

С первой же партии стало понятно, что игра будет непростой и напряженной – девчонки из «Локо» старались как могли, но концовка осталась за «Динамо». Во второй партии калининградки выглядели более уверенно, но последние минуты оказались смазанными из-за ошибок. В третьей партии «Динамо» снова впереди и как итог четвертого отрезка и всей игры – столичная команда побеждает. Счет 3:1.

- Как всегда говорится, и это никогда не поменяется – при равных командах все решают мелочи. И эти мелочи у нас постоянно вылезают в самый ненужный момент, - сказал после игры главный тренер «Локомотива» Константин Сиденко. Он также отметил, что игроки «ковыряются» в себе и «закапывают» себя.

Следующая игра состоится в Калининграде во дворце спорта «Янтарный» 8 мая.

Напомним, волейболистки калининградского «Локомотива» проиграли московскому «Динамо» в первом матче финала женской волейбольной Суперлиги. Выездная встреча состоялась во вторник, 2 мая, и завершилась поражением «Локо» со счетом 3:0.