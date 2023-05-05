Каждый пятый калининградец испытывает тревогу из-за бурного развития нейросетей – исследование

Большинство калининградцев (70%) испытывают интерес к нейросетям. При этом каждый пятый или 25% опрошенных заявили, что развитие нейросетей вызывает у них тревогу. Еще 10% испытывают страх. Радость – 19% опрошенных.

Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru на тему развития нейросетей и искусственного интеллекта.

Наибольший интерес к ИИ испытают работники стратегической и консалтинговой сферы, ИТ-специалисты и маркетологи.

Негативно к ним относятся работники производства, бухгалтеры, финансисты, работники транспортной сферы и юристы.

При этом 9% опрошенных жителей региона относятся к развитию нейросетей негативно. Калининградцы считают, что нейросеть может стать инструментом в руках мошенников, а искусственный интеллект может лишить людей рабочих мест и профессий вообще.