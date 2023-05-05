В Калининграде из-за воспламенения газовоздушной смеси пострадали 4 человека

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Прокуратура проводит проверку после пожара на улице Краснокаменной в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. ЧП случилось накануне на ремонтной базе – произошло воспламенение газовоздушной смеси.

«В результате происшествия есть пострадавшие. По предварительным данным, четверо рабочих с ожогами различной степени находятся в медицинском учреждении».

Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, прокуратура занялась проверкой исполнения федерального законодательства.