Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в Калининградскую область

Инцидент случился на погранпереходе в Гжехотках – там житель Франции пытался незаконно попасть на территорию Калининградской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи Мирослава Александровича.

Сообщается, что 36-летний француз на «Ситроене» намеревался выехать на территорию России, протаранив шлагбаум. На это он решился после того, как сотрудники Пограничной стражи не пропустили его через границу из-за отсутствия нужных документов.

Остановился водитель лишь тогда, когда пограничники развернули на пути автомобиля полосу с шипами.

Нарушителя допросили, он сказал, что хотел попасть в Россию, потому что планировал построить там свою дальнейшую жизнь.

Водителя оштрафовали на тысячу злотых (около 240 долларов). Кроме того, в его машине нашли 11 патронов для охотничьего ружья, на которые он не имел необходимого разрешения. Так что он получил еще штраф в размере 500 злотых (около 120 долларов).