На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 5 мая

В Калининграде в пятницу, 5 мая, запланирован ряд отключений электроэнергии. Так, с 8.30 до 18.00 для модернизация оборудования от электричества отключены:

пр-кт Московский 246-252, 233,

ул. Толбухина 3-25, 31,55,

ул. Миклухо-Маклая 10-14;

ул. Л. Иванихиной 7а, 16,

ул. Ген. Толстикова 24, 49-81,

ул. Интернациональная 24,

ул. Иртышская 2-38, 1-39,

ул. Летний проезд 10-16, 36-36а.

До 13.00 без света:

ул. Подп. Емельянова 80-88а, 90-90а,

СНТ «Пищевик».

С 13.30 до 18.00:

Советский пр-кт 91-97, 102, 196-198, 200-204;

Тенистая аллея 5-9,13-19 (родильный дом КО №4),12-14а-в,

пр-кт Победы 116а,124-126,130-144а-г,

ул. Брусничная 2-8а,1-5;

ул. Косм. Леонова 66-74,

ул Чекистов 10(д/с №127);

ул. Марш. Борзова 93-105,95(д/с №122),

ул. Каштановая аллея 145-157,147(школа №50),

ул. Олимпийская 10-16,22-24.

До 13.00 света не будет у потребителей на:

ул. Чернышевского 9(детская поликлиника №2),11-15,26-32,

ул. Туркменская 1-3,

ул. Комсомольская 51,

ул. К. Маркса 42-50,

ул. Красная 44-48,45,

ул. Фестивальная 14;

ул. Мусоргского 19-21,50-52,

ул. Калужская 10а(д/с №52),12-18,20(д/с №110),

пер. Желябова 27.

До 17.00:

ул. Куйбышева 17-51 и ул. Докука (котельная);

До 20.00:

ул. Коммунистическая 51,59а-б,

ул. П. Морозова 146-156.

Также по сообщению городской администрации не будет воды до 18.00 в домах по пр-кту Победы 130-144а-г и ул. Брусничная 2 – из-за отключения электроэнергии;

По ул. Тихорецкая 23-31 и ул. Киевская 30 – до 15.00 – для установки водомерного узла.