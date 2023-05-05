На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 5 мая

В Калининграде в пятницу, 5 мая, запланирован ряд отключений электроэнергии. Так, с 8.30 до 18.00 для модернизация оборудования от электричества отключены:
пр-кт Московский 246-252, 233,
ул. Толбухина 3-25, 31,55,
ул. Миклухо-Маклая 10-14;
ул. Л. Иванихиной 7а, 16,
ул. Ген. Толстикова 24, 49-81,
ул. Интернациональная 24,
ул. Иртышская 2-38, 1-39,
ул. Летний проезд 10-16, 36-36а.
До 13.00 без света:
ул. Подп. Емельянова 80-88а, 90-90а,
СНТ «Пищевик».
С 13.30 до 18.00:
Советский пр-кт 91-97, 102, 196-198, 200-204;
Тенистая аллея 5-9,13-19 (родильный дом КО №4),12-14а-в,
пр-кт Победы 116а,124-126,130-144а-г,
ул. Брусничная 2-8а,1-5;
ул. Косм. Леонова 66-74,
ул Чекистов 10(д/с №127);
ул. Марш. Борзова 93-105,95(д/с №122),
ул. Каштановая аллея 145-157,147(школа №50),
ул. Олимпийская 10-16,22-24.
До 13.00 света не будет у потребителей на:
ул. Чернышевского 9(детская поликлиника №2),11-15,26-32,
ул. Туркменская 1-3,
ул. Комсомольская 51,
ул. К. Маркса 42-50,
ул. Красная 44-48,45,
ул. Фестивальная 14;
ул. Мусоргского 19-21,50-52,
ул. Калужская 10а(д/с №52),12-18,20(д/с №110),
пер. Желябова 27.
До 17.00:
ул. Куйбышева 17-51 и ул. Докука (котельная);
До 20.00:
ул. Коммунистическая 51,59а-б,
ул. П. Морозова 146-156.
Также по сообщению городской администрации не будет воды до 18.00 в домах по пр-кту Победы 130-144а-г и ул. Брусничная 2 – из-за отключения электроэнергии;
По ул. Тихорецкая 23-31 и ул. Киевская 30 – до 15.00 – для установки водомерного узла.