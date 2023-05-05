Власти Светлогорска рассказали о планах восстановить старинную виллу «Зор»

Вилла "Зор". Фото: Женяй ОГОНЬ

В Светлогорске намерены восстановить виллу «Зор», которая была построена в начале XX века. О планах рассказал во время прямого эфира ЦУР в «ВКонтакте» глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.

- Сегодня идет разработка охранной зоны виллы «Зор». Когда завершим разработку этого документа, а это произойдет в течение месяца, мы планируем объявить торги. Поскольку у виллы есть охранный статус, это объект культурного наследия, то она должна быть восстановлена в прежнем виде, - сказал глава администрации.

Он выразил надежду, что инвестор найдется.

– Основная проблема была в формировании земельного участка. Эту проблему в прошлом году решили, - сказал глава.

Вилла «Зор» в итальянском стиле построена в Раушене в 1904-1906 годах. В довоенные годы вилла принадлежала инспектору железных дорог, правительственному строительному инспектору, члену Общества благоустройства Раушена Лухту.

В послевоенные годы вилла была частично перестроена, каждый этаж разделен на три квартиры. До 2016 года – жилой дом. Ныне заброшено и разрушается. В 2017 году в здании произошел пожар.