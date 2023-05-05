В Калининградской области решили отремонтировать дороги, ведущие к знаковым местам региона

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области в этом году приведут в порядок пять областных дорог, которые ведут к знаковым местам региона.

Об этом сообщает министерство развития инфраструктуры.

Так, на трассах «Зеленоградск-Приморск» через Светлогорск, «Калининград-Зеленоградск» и «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный» идет ремонт бортового камня и укладка выравнивающего слоя асфальтобетона.

На трассе «Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман» отремонтируют участок от Ново-Гурьевское до Гусева. Предстоит укладка выравнивающего слоя асфальтобетона.

Также отремонтируют полностью дорогу «Советск – Славск – Ясное – Мысовка» протяженностью 45 км.

Всего же в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт участков на 13 региональных объектах. Общая протяженность – более 200 км.