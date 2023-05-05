В Калининграде задержали мужчину, который нокаутировал посетительницу магазина

Полицейские задержали мужчину, который напал на жительницу Калининграда. О поимке сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился 30 апреля на Литовском валу. Там ее по голове ударил мужчина, она упала на землю. И, позже, как оказалось, не зря, написала заявление на него.

Задержанным оказался 32-летний строитель.

«В отделе полиции злоумышленник сознался в содеянном и признал свою вину. С его слов, перепалка между ним и потерпевшей завязалась в магазине, где оба совершали покупки, в ходе дальнейшего конфликта подозреваемый и ударил женщину на улице», - рассказали в полиции.

Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.