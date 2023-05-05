В Калининграде отменили шествие «Лохматого полка». Об этом рассказали организаторы мероприятия.

«С большим сожалением сообщаем, что в связи с повышенной угрозой совершения террористических актов и в целях безопасности наших зрителей, шествие Лохматого полка и показательные выступления 9 мая 2023 года отменены», - говорится в сообщении.

Оргкомитет выразил надежду на то, что «ситуация в следующем году изменится» и появится возможность «показать и рассказать про подвиги кинологов и их собак в годы Великой Отечественной войны».

Где в этом году намеревались пройти с «Лохматым полком», не сообщается.