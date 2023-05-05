В Светлогорске хотят возобновить эвакуацию автомобилей

В Светлогорске сейчас не проходит эвакуация неправильно припаркованных автомобилей. Но ее хотят возобновить. О планах рассказал во время прямого эфира ЦУР в «ВКонтакте» глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.

- У нас в городе действовал контракт на эвакуацию автомобилей. Он закончился и на сегодняшний день расторгнут. Знаю, что конкурс объявляли, на эвакуацию пока никто не вышел. Но, думаю, мы решим этот вопрос. Эвакуация автомобилей будет возобновлена, - сказал глава.

При этом Владимир Бондаренко сказал, что разрешенные в городе парковки будут использоваться.

- Схему движения в центральной части города мы поменяли два года назад. Она нам кажется довольно удачной. Парковки в неразрешенных для этого местах – с этим мы будем бороться, - заключил глава администрации.