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НовостиОбщество5 мая 2023 11:26

В Черняховске покажут танк Т-34, сделанный из фотографий ветеранов Великой Отечественной войны

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Черняховска

В Черняховске 6-7 мая проведут первый фестиваль «Цветы Победы». Одной из его фишек станет соревнование площадок-композиций, которые готовят муниципальные образования Калининградской области.

В частности, Зеленоградский округ привез в парк Победы Черняховска картину с изображением танка Т-34. Полотно выполнено из великого множества фотографий фронтовиков.

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Фото: Администрация Черняховска

Предполагается, что полотно с танком украсят и цветами, создав декоративную композицию.

В программе фестиваля выступление оркестров, торжественная посадка сирени, выступление творческих коллективов муниципальных образований Калининградской области.