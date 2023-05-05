В Черняховске покажут танк Т-34, сделанный из фотографий ветеранов Великой Отечественной войны

. Фото: Администрация Черняховска

В Черняховске 6-7 мая проведут первый фестиваль «Цветы Победы». Одной из его фишек станет соревнование площадок-композиций, которые готовят муниципальные образования Калининградской области.

В частности, Зеленоградский округ привез в парк Победы Черняховска картину с изображением танка Т-34. Полотно выполнено из великого множества фотографий фронтовиков.

. Фото: Администрация Черняховска

Предполагается, что полотно с танком украсят и цветами, создав декоративную композицию.

В программе фестиваля выступление оркестров, торжественная посадка сирени, выступление творческих коллективов муниципальных образований Калининградской области.