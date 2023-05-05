В Зеленоградске отменили фейерверк, запланированный на 9 мая

В Зеленоградске фейерверк, запланированный в День Победы, не состоится. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации округа.

- Нет возможности обеспечить должную безопасность на променаде для такого массового мероприятия. У нас пройдут другие мероприятия накануне, и в другие дни, - сообщили в администрации.

В Зеленоградске фейерверк хотели 9 мая запустить с пирса.

В День Победы в курортном городе будут работать локальные площадки, гостей приглашает библиотека и музей. Возложение цветов на мемориалы округа – в течение дня.

Отметим, в Калининграде праздничный день 9 мая завершится салютом, который по традиции дадут в Парке Победы. Начало в 22:00.