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НовостиОбщество5 мая 2023 11:48

В Зеленоградске отменили фейерверк, запланированный на 9 мая

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске фейерверк, запланированный в День Победы, не состоится. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации округа.

- Нет возможности обеспечить должную безопасность на променаде для такого массового мероприятия. У нас пройдут другие мероприятия накануне, и в другие дни, - сообщили в администрации.

В Зеленоградске фейерверк хотели 9 мая запустить с пирса.

В День Победы в курортном городе будут работать локальные площадки, гостей приглашает библиотека и музей. Возложение цветов на мемориалы округа – в течение дня.

Отметим, в Калининграде праздничный день 9 мая завершится салютом, который по традиции дадут в Парке Победы. Начало в 22:00.