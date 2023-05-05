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НовостиПроисшествия5 мая 2023 12:00

В Калининграде 85-летняя женщина выпала из автобуса на остановке

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде 85-летняя пассажирка, выходя из городского автобуса, упала и травмировалась.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, ДТП случилось на Ленинском проспекте. 52-летний водитель, автобуса «Мерседес», начав движение от остановочного пункта, не убедился в безопасности, допустил падение женщины.

С места происшествия пассажирка с телесными повреждениями была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Днем ранее при падении в автобусе в Калининграде пострадала 31-летняя женщина. До этого – 72-летняя пенсионерка.