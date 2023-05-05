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НовостиОбщество5 мая 2023 12:19

В калининградском детсаду открыли «Музей Памяти»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в детском саду №125 на улице Артиллерийской накануне 9 мая открыли «Музей Памяти».

На открытие были приглашены представители ветеранских организаций, жители блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны, военнослужащие и священник.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для создания музея педагоги и семьи воспитанников детсада сами собрали экспонаты: личные вещи фронтовиков, фото, документы, информация о наградах и т.д.

После торжественного открытия в музыкальном зале прошел праздничный концерт. Дети исполняли песни и читали стихотворения о героях войны.