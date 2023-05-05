В калининградском детсаду открыли «Музей Памяти»

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в детском саду №125 на улице Артиллерийской накануне 9 мая открыли «Музей Памяти».

На открытие были приглашены представители ветеранских организаций, жители блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны, военнослужащие и священник.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для создания музея педагоги и семьи воспитанников детсада сами собрали экспонаты: личные вещи фронтовиков, фото, документы, информация о наградах и т.д.

После торжественного открытия в музыкальном зале прошел праздничный концерт. Дети исполняли песни и читали стихотворения о героях войны.