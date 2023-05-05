На берегу Куршского залива построили туристско-оздоровительный центр

. Фото: Правительство Калининградской области

Туристско-оздоровительный центр построили на берегу Куршского залива.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 2 года назад предприниматель Эдуард Губарь стал одним из первых участников губернаторской программы «Восток», получив на 7 лет и всего под один процент годовых льготный займ в размере 20 млн рублей. Деньги вложены в инвестпроект по строительству в поселке Заливино гостиничного комплекса «Амбер сакрум» для оздоровления туристов.

Центр специализируется на лечении болезней опорно-двигательного аппарата. Там есть также бассейн, массажи, грязелечение, спа и физиопроцедуры.

Власти региона отметили, что льготный займ по «Востоку» стал не единственной мерой поддержки проекта. Еще раз за финансовой помощью Эдуард Губарь обратился в центр «Мой бизнес» в 2022, столкнувшись с подорожанием стройматериалов и дополнительными расходами на оборудование и инженерную инфраструктуру.