Впервые в России в Калининграде под стражу заключили организаторов незаконного оборота янтаря

Впервые в России в Калининграде заключили под стражу организаторов незаконного оборота янтаря. Меру пресечения двум участникам организованной группы избрал суд.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники организовали масштабную скупку незаконно добытого янтаря для последующей обработки и реализации. Камни разделяли на фракции, шлифовали и придавали им форму.

Нелегальные склады и цеха располагались в гаражах, хозпостройках и офисах в Калининграде.

«В них полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии обнаружили более 15 тонн янтаря-сырца, стоимость которого по ценам черного рынка составляет более 25 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Двоим из четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоим – в виде запрета определенных действий. Из-за неоднократного нарушения фигурантами возложенных на них запретов суд по ходатайству следователя принял решение о заключении мужчин под стражу.