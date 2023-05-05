После очистки устья в реку Каменку вернулась щука и плотва

.

В реку Каменку в Полесском районе, которую в прошлом году почистили в первые за 30 лет, вернулась рыба – щука, плотва и уклейка. Об этом сообщают в Минприроды региона.

Также, по словам жителей поселков Февральское, Саранское и Сосновка, впервые за десятилетия река по весне не вышла из берегов.

«15,3 км устья ранее заиленной, заросшей реки были очищены, восстановлен водоток, благодаря чему уже сейчас происходит осушение заболоченных земель», - отметили в министерстве.

Отмечается, что сейчас реализуется проект по расчистке реки Промысловой в Славском округе. Расчистку двух участков реки протяженностью 6,8 км планируют завершить в 2024.