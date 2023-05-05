Сборная Калининградской области по тайскому боксу выиграла восемь медалей первенства России

.
Фото: министерство спорта Калининградской области
В Ленинградской области первенство России по тайскому боксу собрало более 600 юных спортсменов из 50 регионов Российской Федерации.
В соревнованиях среди ребят не старше 13 лет отличились и калининградцы.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши земляки завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.
Ребята сумели квалифицироваться в сборную России на международные соревнования.
Золото у Михаила Кононова, Даниила Старцева и Владимира Февралева.