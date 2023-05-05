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НовостиСпорт5 мая 2023 13:24

Сборная Калининградской области по тайскому боксу выиграла восемь медалей первенства России

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: министерство спорта Калининградской области

В Ленинградской области первенство России по тайскому боксу собрало более 600 юных спортсменов из 50 регионов Российской Федерации.

В соревнованиях среди ребят не старше 13 лет отличились и калининградцы.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши земляки завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Ребята сумели квалифицироваться в сборную России на международные соревнования.

Золото у Михаила Кононова, Даниила Старцева и Владимира Февралева.