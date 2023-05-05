В Калининграде в майские праздники будут штрафовать за костры и шашлыки на мангале

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде до 31 мая действует особый противопожарный режим: разводить костры в городе запрещено, а в лесах – тем более.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, нельзя и пользоваться мангалами – за это полагаются штрафы.

Власти анонсировали специальные рейды в майские праздники, в них будут участвовать полиция и сотрудники МЧС.

«Традиционно большая часть нарушений фиксируется в районе пляжа у СНТ «Мечта», поэтому этот адрес будем проверять особо, в том числе будем следить чтобы отдыхающие не разбрасывали пустые бутылки и осколки стекла, потому что может сработать «эффект линзы» - сообщили в мэрии города.

Напомним, при пожаре звонить: 01, 112, учреждение «Городские леса» — 95-62-78, Единая дежурно-диспетчерская служба города — 59-64-00.