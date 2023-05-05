Очевидцы сообщают о пожаре в ресторане в микрорайоне Космодемьянского

. Фото: предоставлено очевидцем

В Калининграде на улице Алданской в микрорайоне А. Космодемьянского случился пожар. По сообщению очевидцев, горит здание, в котором находится ресторан «Шевалье».

Около 16.00 на место ЧП прибыли пожарные. Как сообщили в региональном правлении МЧС, пламя охватило 50 квадратных метров. На тушении пожара задействовали 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

- Посетители и персонал эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет, - уточнили в МЧС.

В 16:55 открытое горение удалось ликвидировать.