Опубликован график перечисления выплат пособий и пенсий в Калининградской области в мае

Информацию публикует Отделение СФР по Калининградской области. График выглядит так:

5 мая — ежемесячная выплата из средств материнского капитала за апрель по заявлениям, одобренным в 2023 году.

Важно: в дальнейшем все семьи будут получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала в текущем месяце за предыдущий в единый день доставки (за май — 5 июня, за июнь — 5 июля и т. д.)

16, 24 мая — зачисление пенсий через кредитные учреждения.

Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться по ранее утвержденному графику с 3 по 24 число. Информацию можно уточнить в своем почтовом отделении.