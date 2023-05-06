Пожарные эвакуировали 19 человек из ресторана на ул. Алданской

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В пятницу днем произошел пожар в ресторане «Шевалье» на улице Алданской в микрорайоне им. А. Космодемьянского.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:46. В здании ресторана горела кровля на площади 50 «квадратов».

Из здания были эвакуированы 19 человек, пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5, СПСЧ, ПСЧ-1 в составе 30 человек и 7 единиц техники.