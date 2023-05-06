В Калининградской области прошел автопробег в честь Дня Победы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В пятницу, 5 мая, автомобили стартовали из Черняховска.

Отправной точкой стал мемориал в центре города – братская могила советских воинов в сквере на улице Спортивной. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

После митинга и возложения цветов участники отправились по трем разным направлениям. Маршруты прошли по местам боевой славы, через поселки Загорское, Щеглы, Калужское, Калиновка, Перелесное, Красная Горка, Каменское, Доваторовка и другие. Во всех населенных пунктах на воинских захоронениях были организованы памятные мероприятия, в которых также приняли участие местные жители и школьники.

Маршрут, по которому отправились автомобилисты из Калининграда, прошел через поселок Медведевка, города Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск, поселок Янтарный, Приморск, Балтийск, поселок Взморье. Акция завершилась у мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде. В ходе акции участники возложили венки и цветы к братским могилам советских воинов.